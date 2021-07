Preioni furioso

Dicono che… Alberto Preioni abbia un diavolo per capello. Dover scoprire dai giornali che la giunta ha deciso di non riaprire il punto nascite della sua Domodossola è stato un affronto che certo non pensava di meritare. Soprattutto da parte dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi che lui tanto ha difeso dagli attacchi delle opposizioni quanto dalle critiche dei suoi stessi compagni di partito. “Ora non è il momento di polemizzare” sono state le sue parole ufficiali. Sfogandosi con qualche amico, però, pare sia stato molto meno diplomatico.