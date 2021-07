Trasporti: Fregolent (IV), con Pnrr avremo 100 milioni al giorno

"Era dal Piano Marshall che l'Italia non vedeva così tanti fondi: fino al 2026 dovremo spendere tutte le risorse, 100 milioni al giorno". Lo sostiene la deputata di Italia viva, Silvia Fregolent, presente ad Asti all'incontro "Il Pnrr volano per le infrastrutture del Piemonte" a cui partecipa anche la viceministra alle Infrastrutture e Trasporti, Teresa Bellanova. "Asti è crocevia di tante infrastrutture, avendo il Piemonte anche due grandi corridoi come la Torino-Lione e il Terzo valico", aggiunge Fregolent. All'incontro, in corso al centro culturale San Secondo, partecipano le istituzioni locali, rappresentanti delle associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati e amministratori delle province di Asti, Alessandria, Genova e Savona.