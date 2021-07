Torino: FdI, in Santa Giulia situazione fuori controllo

"Quella di Santa Giulia non è movida, è anarchia a spese dei residenti": lo affermano, in una nota, la capogruppo in circoscrizione 7 Patrizia Alessi insieme all'esponente di Fdi Enzo Liardo. "Nonostante le belle parole delle Giunte di centrosinistra e grilline, sia in Comune che in Circoscrizione, la zona di Santa Giulia continua ad essere fuori controllo, con feste abusive, schiamazzi, risse e mancato rispetto di qualsiasi regola di civile convivenza - aggiungono i due esponenti di FdI -. Il Comune usa due pesi e due misure: da un lato ammazza gli imprenditori con ordinanze anti asporto che servono solo a mettere in ginocchio le attività economiche e non a contenere la movida, dall'altro non contrasta l'abusivismo che è la vera causa del caos Santa Giulia: I residenti ormai sono stufi di ascoltare promesse da parte delle istituzioni che poi vengono puntualmente disattese. Ora basta". Sulla questione interviene anche la parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli: "Presenterò un'interpellanza al Ministero per chiedere conto di come Santa Giulia sia divenuta una zona in cui le regole e le leggi non valgono per alcuni soggetti. Serve riportare la legalità nel quartiere, nell'interesse dei gestori dei locali e dei residenti".