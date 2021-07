Morto accoltellato, vicino casa ancora sotto interrogatorio

Si trova ancora sotto interrogatorio in Questura, a Novara, Lorenzo Rivani, 63anni, l'uomo sospettato di avere accoltellato con vari fendenti all'addome e alla schiena Nikaj Caf, 59 anni, suo vicino di casa in un palazzo di via Valsesia nel quartiere di Santa Rita. L'accoltellamento è avvenuto per strada. Ferito, Nikaj Caf si è trascinato fino a un vicino bar, i cui avventori hanno dato l'allarme. "E' caduto a terra qui davanti, chiedeva aiuto", raccontano alcuni testimoni. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in condizioni disperate all'ospedale Maggiore, dove è morto poco dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbe dovuta a un difficile rapporto di vicinato, tanto che tra i due già in passato c'erano state discussioni. Nessun provvedimento, al momento, è stato ancora preso nei confronti dell'aggressore.