Covid: nuovi casi in calo in Piemonte, nessun decesso

Sono 55 in Piemonte, rispetto ai 115 di ieri, i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,2% di 23.939 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 25 (45,5%). Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, tre come ieri, negli altri reparti sono 45, tre in meno. L'Unità di crisi regionale non registra decessi, mentre i guariti sono 26. I piemontesi in isolamento sono 901, gli attualmente positivi 949. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 367.710 positivi, 11.699 decessi e 355.062 guariti.