Sotto casa con marijuana, polizia arresta pusher a Torino

Un pusher 23enne di origini gambiane è stato arrestato dalla polizia a Torino dopo aver tentato di allontanarsi al passaggio di una volante sotto la sua abitazione, in via Giaveno. L'uomo è rientrato nello stabile ma è stato inseguito dai poliziotti che lo hanno bloccato sulle scale. Addosso, suddivisi in dosi, aveva 30 grammi di marijuana.