Comunali: Serritella, M5s con Verdi su strada sostenibilità

"Andare avanti insieme per l'unica strada: una Torino sempre più sostenibile". Ad affermarlo il deputato pentastellato Davide Serritella, secondo cui "un percorso del Movimento 5 Stelle a Torino condiviso con i Verdi è un'ottima iniziativa che spinge nella direzione giusta per il futuro della nostra città. Bene correre insieme e abbracciare un ampio progetto che possa accompagnare a una vera transizione ecologica". "La Giunta Appendino - sottolinea il parlamentare - tanto si è spesa in questi anni per una rivoluzione verde e l'innovazione. Unire le forze e mandare avanti l'ideale di una vita più sostenibile è un'ottima opportunità ed è ciò che più sembra contraddistinguerci".