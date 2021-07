Recuperati nel Torinese escursionisti dispersi nella nebbia

Si è concluso questa mattina il recupero dei due alpinisti, un uomo e una donna, che nel tardo pomeriggio di ieri erano stati sorpresi dalla nebbia nel Vallone di Forzo, comune di Ronco Canavese (Torino). Raggiunti a piedi alle 22 di ieri sera, a 2.600 metri alle pendici del Monveso di Forzo, i due alpinisti sono stati soccorsi da due operatori dei vigili del fuoco e da due tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese precedentemente elitrasportati in quota. L'obiettivo era scendere a valle fino al Bivacco Davito, dove trascorrere il resto della notte, ma i due non sono stati in grado di proseguire a lungo, a causa della stanchezza. La comitiva ha quindi deciso di aspettare l'alba, finché non è giunto l'elicottero dei vigili del fuoco intorno alle 6 di questa mattina per il trasporto a valle dei due alpinisti e dei soccorritori.