Borsellino: Appendino, lotta a mafia è ancora una priorità

"Oggi, 29 anni fa, nella strage di #viadamelio, persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. Una pagina nera della storia del nostro Paese che ancora non conosce piena verità e che invoca ricordo profondo. La lotta alla mafia è e deve essere ancora una priorità". Così, sui social, la sindaca di Torino Chiara Appendino, nel giorno dell'anniversario dell'attentato. "Per non dimenticare - aggiunge -. Per le prossime generazioni. Per la Giustizia che dobbiamo a tutti, e in particolare a chi ha dato la propria vita combattendo la mafia".