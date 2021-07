Torino: Boni, mio programma ambientalista a servizio Lo Russo

"Durante un intero anno di campagna ho messo sempre al primo posto il progetto di una nuova Torino sostenibile. Il mio programma ambientalista è al servizio di Stefano Lo Russo". Ad affermarlo, all'indomani dell'intesa della Federazione dei Verdi con il M5s per le amministrative torinesi, il presidente di Radicali Italiani ed esponente di +Europa, ex candidato alle primarie del centrosinistra, Igor Boni. "Con i Verdi più che con altri - ricorda - ci siamo trovati a lottare per mesi per ottenere le primarie. Ora, dopo questi mesi di lotta comune che ha portato alle primarie del centrosinistra, loro scelgono altre strade con motivazioni francamente incomprensibili. Durante un intero anno di campagna ho messo sempre al primo posto il progetto di una nuova Torino sostenibile, una città che sappia riprogettarsi nel nome di una riconversione di stampo ambientale, per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sui cittadini e per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di città, di area metropolitana, che sappia consumare meno energia, che conservi le risorse naturali, che abbia maggiore consapevolezza sui rischi che stiamo correndo. Questo enorme patrimonio di conoscenza, progetti, visioni, è al servizio di Lo Russo con il quale ci siamo confrontati nelle primarie ma che oggi è il mio candidato da far vincere".