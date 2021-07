Germania: Torino spegne i ponti per popolazioni alluvionate

Torino spegne i suoi ponti per un'ora in segno di cordoglio e solidarietà verso le popolazioni di Germania, ma anche quelle di Olanda e Belgio, colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Anche il capoluogo piemontese aderisce dunque all'iniziativa promossa da Legambiente e domani, dalle 23 a mezzanotte lascia al buio quattro ponti cittadini, Vittorio Emanuele I, Umberto I, Isabella e Balbis. "Spegnere le luci di questi ponti - sottolinea l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia - ha valore non solo di atto di cordoglio nei confronti delle popolazioni europee colpite dall'alluvione, ma si propone al contempo di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'improcrastinabilità dell'adozione di politiche e azioni concrete, finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti e, di conseguenza, alla prevenzione di disastri ambientali".