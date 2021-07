Forza Italia: Alessandria; Buzzi Langhi commissario cittadino

"Abbiamo deciso di assegnare l'incarico di Commissario di Forza Italia per la città di Alessandria a Davide Buzzi Langhi, nostro attuale vicesindaco in Comune". Così, in una nota, il deputato Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia per il Piemonte. "La scelta si inserisce in un'azione già avviata di rinnovamento dei quadri del partito riguardante quelle realtà territoriali che andranno al voto nel 2021 e nel primo semestre 2022 - spiega l'esponente azzurro -. All'attuale coordinatore cittadino, Piercarlo Fabbio, va un sincero ringraziamento per l'impegno profuso in una città nella quale non mancano le criticità e, data l'esperienza acquisita, vi è la volontà di coinvolgerlo ancora nella dirigenza di Forza Italia con un ruolo che ne esaltino la professionalità ed esperienza". "L'amico Davide Buzzi Langhi avrà la missione di consolidare il rapporto con il gruppo consiliare di Forza Italia e con le altre forze politiche di centrodestra operanti nella città - conclude Zangrillo -. Sapendo che solo uniti si vince, ma che il centro resta il perno determinante di qualsiasi coalizione di governo. Oggi più che mai è necessaria nel centrodestra quella ispirazione liberal-democratica che continua a costituire il collante per inostro schieramento, sempre aperti ad attrarre e coinvolgere tutte quelle forze moderate che desiderano impegnarsi per lo sviluppo del nostro territorio".