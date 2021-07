Auto: Primotecs (ex Teksid) punta a rilancio siti Torino

Primotecs, storica azienda che opera nella progettazione e realizzazione di soluzioni in acciaio per la trasmissione, per il motore e per altre componenti nel settore automobilistico, ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro da un primario istituto di credito, assistito da garanzia Sace (Garanzia Italia). La società, acquisita nel 2019 dal Gruppo Mutares, una holding di investimento quotata al Frankfurt Stock Exchange con una forte expertise nel settore autmotive, è stata assistita da Hoshin Corporate Finance, incaricata, in qualità di debt advisor, di individuare i potenziali finanziatori assistendo Primotecs nella strutturazione dell'operazione. Primotecs - ex Teksid, società parte del Gruppo Fiat fino agli anni '90 - ora potrà investire sugli impianti, fiore all'occhiello dei due stabilimenti produttivi di Villar Perosa e Avigliana, nel torinese e migliorare la propria capacità produttiva in ottica Industria 4.0.