Covid: in Piemonte 122 nuovi casi e nessun decesso

In Piemonte 122 nuovi casi Covid, pari allo 0,8% di 16.254 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.937. Nessun nuovo decesso: il totale delle vittime che rimane quindi pari a 11.699 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 355.144 (+41 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri), non in terapia intensiva 57 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.034 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 5.737332 (+ 16.254 rispetto a ieri), di cui 1.847.711 risultati negativi.