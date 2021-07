Confindustria Canavese, Conta confermato presidente Ict

L'assemblea annuale del Gruppo ICT di Confindustria Canavese ha confermato all'unanimità Paolo Conta presidente per il prossimo biennio. Amministratore delegato della Laser Srl di Strambino, sarà affiancato dal vice Federico Ranfagni. Il Gruppo Ict rappresenta le aziende associate a Confindustria Canavese che operano nei settori informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivi e affini. Ne fanno parte 43 aziende che impiegano oltre 2.200 addetti. "Player importanti come Olivetti, Tim, Vodafone, Wind e Pmi competenti votate all'innovazione: è la squadra che schieriamo per affrontare il prossimo biennio, all'insegna della trasformazione digitale - spiega Conta - Ivrea e il Canavese sono in prima linea nella sperimentazione di nuove tecnologie digital. Il nostro passato ci rende orgogliosi, ma è il nostro presente a renderci fiduciosi per un futuro da protagonisti".