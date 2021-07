Piemonte: Consiglio regionale approva rendiconto 2020

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità il proprio rendiconto 2020. "Continua la gestione nel segno dell'oculatezza del Consiglio regionale - ha spiegato nell'illustrazione il presidente Stefano Allasia - infatti vengono restituiti 5 milioni alla Giunta regionale su un avanzo disponibile di 8. Con il rimanente investiamo per lo snellimento delle varie attività attraverso la dematerializzazione nelle procedure, il rifacimento del sistema di voto, il potenziamento dei servizi wi-fi, e per i lavori straordinari per il mantenimento degli immobili del Consiglio". Il rendiconto è relativo a un bilancio con entrate pari a circa 49 milioni.