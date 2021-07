Meteo: giornata afosa

A Torino oggi, mercoledì 21 luglio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4165m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: l'anticiclone viene lievemente disturbato da aria più umida da Ovest. Giornata nel complesso variabile con possibilità di qualche locale temporale non solo sui rilievi ma anche sulle pianure tra pomeriggio e sera.