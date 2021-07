Covid: No green pass, lanciata manifestazione a Torino

Una manifestazione contro il Green pass, l'obbligo vaccinale e la proroga dello stato di emergenza per il Covid e' stata lanciata per domani sera a Torino in Piazza Castello. L'annuncio sta circolando in queste ore sulle pagine Facebook e sui canali telegram di area negazionista e No Vax. I promotori del 'No paura day Torino' asseriscono di essere contrari a scelte governative che definiscono "illegittime e anticostituzionali". Al momento non e' possibile quantificare l'adesione all'iniziativa.