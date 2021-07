M5s: Appendino, voto Torino nuova tappa percorso

"È vero, oggi si vota una persona. Ma si tratta, comunque andrà a finire, di una persona che porterà avanti la visione di un gruppo che ha lavorato duramente in questi 5 anni. Allora in bocca al lupo, Andrea Russi e Valentina Sganga! Oggi inizia una nuova tappa di questo percorso che guarda al futuro". Così su Facebook, la sindaca Chiara Appendino, in un post dedicato ai dati in crescita della raccolta differenziata, a proposito delle votazioni online in corso per eleggere il candidato sindaco del M5s. "Una visione chiara, ben definita - aggiunge Appendino -, con dei punti, come l'ambiente, dove non e' possibile alcuna marcia indietro e dove, anzi, dovremo fare ancora di più. Una visione differente da chi ci ha preceduto. Una visione differente da chi considera i temi ambientali una scocciatura o un tema elettorale nel quale e' meglio non addentrarsi".