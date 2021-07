Meteo: giornata afosa

A Torino oggi, giovedì 22 luglio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4236m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico sulle Alpi settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pedemontane cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle Alpi meridionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri.