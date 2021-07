Quant'è Graziosi Damilano

Dicono che… tra gli ex fedelissimi di Chiara Appendino che oggi rivolgono a destra il proprio sguardo non ci sia solo Cristina Seymandi, nell’ultimo mandato coordinatrice del tavolo di progettazione civica, ma anche l’ex sovrintendente del Teatro Regio William Graziosi, oggi a processo con le accuse di tentata concussione, traffico di influenze illecite, turbativa d’asta e violazione del divieto di subappalto. Non c’è post di Paolo Damilano che non goda di un suo “cuoricino” di approvazione. Che abbia davvero intenzione di tornare dove quasi nessuno lo rimpiange?