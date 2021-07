Mottarone: 30 agosto al via esame scatola nera funivia

Il gip di Verbania Elena Ceriotti ha conferito l'incarico ai periti informatici, per esaminare la cosiddetta scatola nera della funivia del Mottarone nell'ambito dell'incidente probatorio per far luce sulle cause della tragedia dello scorso 23 maggio in cui sono morte 14 persone. L'esame dei supporti e schede informatici che hanno registrato l’attività dell'impianto cominceranno il prossimo 30 agosto. Mentre gli ingegneri nominati da giudice dovranno illustrare in aula gli esiti del loro lavoro il prossimo 16 dicembre.