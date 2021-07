Covid: Lo Russo, irresponsabile alimentare posizioni ambigue

"Quale libertà è mettere in pericolo se stessi, le persone più fragili e rallentare, se non compromettere, la piena ripresa alla vita sociale ed economica? La libertà è consegnata dalla scienza e dal vaccino. E' da irresponsabili alimentare posizioni ambigue e concorrere alla diffusione del rischio sanitario che non è superato". Così, su Facebook, il candidato sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo, in merito alle proteste di piazza contro l'introduzione del Green Pass. "L'Italia deve ripartire - aggiunge Lo Russo - e questo è possibile solo se la campagna vaccinale procede e tutti ci proteggiamo. Per questo mi sono vaccinato convinto e fiducioso verso la sanità pubblica".