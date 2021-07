M5s: consigliera Circoscrizione lascia dopo voto Torino

A poche ore dal voto online per la scelta del candidato sindaco di Torino del M5s, che ha visto la vittoria di Valentina Sganga, la consigliera di Circoscrizione Serena Gamba ha rassegnato le dimissioni per quella che definisce "una scelta puramente politica" e la "necessità di prendere totalmente le distanze da un partito in cui col passare del tempo mi sono riconosciuta sempre di meno". "Doveva essere il Movimento delle competenze e della condivisione ma così non è stato - afferma su Facebook -. Avevo un ultimo spiraglio di luce rappresentato dalla possibilità di candidare a sindaco Andrea Russi, ma adesso quella luce si è spenta con una scelta, a mio parere, di bassa levatura". Sulla sua uscita interviene, sempre sul social, il presidente della Sala Rossa Francesco Sicari, che prima del voto aveva dichiarato il suo appoggio a Russi. "Ringrazio l'ormai ex consigliera per il grande lavoro portato avanti in questi cinque anni. Stranamente a Torino perdiamo persone preparate e il tutto avviene nel silenzio generale di qualcuno. Altri invece 'godono' proprio nel vedere andare via certe persone. Ma va tutto bene così - dice sarcastico -. Tranquilli".