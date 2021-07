Unioncamere, nel trimestre oltre 2.600 aperture in più

Accelerano le aperture di nuove attività nel periodo aprile-giugno grazie alla ripresa del clima di fiducia dopo il periodo più nero della pandemia. Si torna quasi, in tema di natalità imprenditoriale, ai ritmi pre-covid, anche se e' ancora presto per parlare di un consolidato stato di normalità. Lo rileva Unioncamere Piemonte . Le nuove realtà imprenditoriali che si sono iscritte in Piemonte nel secondo trimestre 2021 ammontano a 6.637 unità a fronte di 3.527 cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d'ufficio). Il saldo appare quindi positivo per circa 3.110 unità. In positivo tutte le province, tutti i settori - la performance migliore appartiene alle costruzioni (+1,26%), ma anche il turismo segna un tasso del +0,62%,- e le forme giuridiche "Questo secondo trimestre dell'anno ci restituisce un Piemonte che ha di nuovo la possibilità di intraprendere e di dimostrare tutte le proprie potenzialità imprenditoriali. Il tasso di crescita registrato e' positivo per tutte le province e in linea con quello nazionale: buono il risultato delle costruzioni, sostenuto da politiche nazionali ad hoc. Ora ci aspettiamo molto dai risultati che porterà il Piano nazionale di ripresa e resilienza: le misure dedicate in tema di incentivi, crediti d'imposta e investimenti potranno permettere alle imprese già costituite di traghettarsi verso il post-pandemia e a quelle appena nate di avere la forza per crescere" commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia.