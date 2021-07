Eutanasia: Boni, 10mila firme a Torino dato significativo

Con 10mila firme raccolte in un mese, 14mila nell'area metropolitana, Torino è la città che ha raccolto più adesioni alla richiesta di referendum per l'eutanasia legale, insieme a Milano. Sono 190mila le firme raccolte a livello nazionale a fronte delle 500mila necessarie da raccogliere entro il 30 settembre, ma è possibile una proroga di un mese. "Un numero enorme e significativo, che ci fa essere ottimisti e che racconta una cittadinanza motivata e che anticipa la politica, da troppi anni silente sul tema", afferma Igor Boni, presidente nazionale dei Radicali Italiani. Silvia Manzi, della segreteria di + Europa, parla di un "parlamento 'struzzo", che non vuole farsi carico di "un problema molto sentito dai cittadini e in modo trasversale sia sul versante politico, sia religioso". La maggior parte dei firmatari, ad oggi sembrano essere donne e giovani under 30. A presentare i dati nella sede dell'associazione radicale Adelaide Aglietta c'era oggi anche Marco Grimaldi, capogruppo in regione di Luv, che ha annunciato di aver presentato una proposta di delibera per permettere al Consiglio regionale del Piemonte di richiedere il referendum. "MI appello a tutte le forze politiche - dice Grimaldi - e in particolare alla Lega che ha una grande macchina organizzativa disponibile. Il fine vita è un tema assolutamente trasversale". "Ma il nostro appello più forte e' rivolto al Pd - conclude Boni - incomprensibilmente ancora nelle retrovie. Ad eccezione di alcuni suoi esponenti come Mimmo Carretta, segretario provinciale di Torino, Sergio Chiamparino, Chiara Foglietta, e Mauro Salizzoni".