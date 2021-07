Universiadi: Laus (Pd),Senato aveva scelto Torino a unanimità

"Continuo a pensare che sia incomprensibile e inaccettabile che ad oggi non si sappia ancora se Torino sarà la sede delle Universiadi. Ieri ho condiviso pubblicamente le preoccupazioni espresse dal Comitato per le Universiadi. La scadenza è fissata per il 31 luglio e la decisione è ancora avvolta nella nebbia. La politica faccia sentire la sua voce perché di scelta politica si tratta, con tutte le conseguenze di natura sociale ed economica che una decisione del genere comporta. Ricordo ancora che il 13 maggio scorso il Senato ha approvato all'unanimità una mozione, con il sostegno del governo e della sottosegretaria allo Sport Vezzali, per le Universiadi del 2025 a Torino. Anche per questo ho chiesto alla Presidente del mio gruppo Simona Malpezzi di condividere le nostre preoccupazioni con gli altri capigruppo affinché si facciano carico del problema: non è possibile che una sollecitazione che arriva dal Parlamento venga ignorata per così tanto tempo". Lo dichiara in una nota il senatore torinese del Pd Mauro Laus.