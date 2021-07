Covid, aumentano i contagi diminuiscono i ricoveri

Sono 140 i nuovi casi di Covid in Piemonte, pari allo 0,7% di 18.879 tamponi eseguiti. Dei 140 nuovi casi, gli asintomatici sono 55 (39,3%). I ricoverati in terapia intensiva restano stabili a 3 (gli stessi di ieri), quelli negli altri reparti scendono a 47 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1364. Nessun decesso nelle ultime ventiquattr’ore. Aumentano di 29 unità i guariti.