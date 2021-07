Meteo: giornata molto calda e afosa

A Torino oggi, sabato 24 luglio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4399m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: giornata molto calda e afosa ma con l'anticiclone che cede il passo a correnti via via più instabili atlantiche. Nel pomeriggio già qualche temporale su VDA e alto Piemonte, e in serata locali temporali coinvolgeranno anche i settori di medio-alta pianure. Asciutto e soleggiato in Liguria, molto afoso.