Distretti urbani del Commercio, 1mln dalla Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha assegnato a 52 Comuni piemontesi, che riceveranno un contributo massimo di 20 mila euro ciascuno, un milione di euro per la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio. Ed è già al lavoro per predisporre uno stanziamento sul 2022 che permetterà lo scorrimento della graduatoria in modo da garantire il finanziamento di tutti i progetti già ammessi. "E' la prima volta che la Regione offre alle imprese la possibilità di mettere in campo strumenti adeguati per rafforzare la concorrenza del commercio di vicinato nei confronti di realtà nazionali e internazionali più strutturate dal punto di vista della sostenibilità economica", osservano il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio. "Con questa operazione - aggiungono - sarà possibile ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani, valorizzando nello stesso tempo i luoghi più tradizionali attraverso i cosiddetti "centri commerciali naturali" che aumenteranno la competitività tra le realtà locali e quelle internazionali".