Covid: a Torino si studia il vaccino cubano

Dopo l'invio in Italia, durante la prima ondata Covid, dei sanitari della "Brigata Hanry Reeve", la collaborazione con Cuba per contrastare la pandemia continua. A Torino l'Asl sta infatti studiando l'efficacia del vaccino cubano Soberana plus sulle varianti del virus. Il laboratorio di virologia dell'ospedale Amedeo di Torino, in collaborazione con la clinica di malattie infettive guidata dal virologo Giovanni Di Perri, sta approfondendo le capacità del Soberana Plus, per vedere un'eventuale applicabilità di questo vaccino proprio sulle varianti in circolazione, che più preoccupano. "Stiamo valutando, su colture cellulari in vitro delle diverse varianti virali, la capacità dei sieri di soggetti cubani vaccinati di contrastare le crescita virale", spiega Valeria Ghisetti, Direttrice del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Asl Città di Torino. "Questo tipo di analisi - aggiunge - si è già rivelato più volte utile nel prevedere l'efficacia delle vaccinazioni nel prevenire l'infezione, la malattia sintomatica e la malattia nelle sue forme più gravi". A Cuba gli studi clinici hanno dimostrato una efficacia del 91,2% per la malattia sintomatica, del 75.7% per l'infezione e del 100% per la malattia sintomatica grave e morte. Dati incoraggianti che anche l'Oms sta esaminando.