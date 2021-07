Sanità: sindacati, incontro urgente Asl To4

Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente all'Asl To4 in merito alla chiusura prolungata del pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgnè. "La chiusura - dicono i sindacati - obbliga i residenti della zona a fare affidamento sul pronto soccorso di Ciriè o su quello, già sofferente, di Ivrea, dove i pazienti stazionano anche per giorni a seguito del taglio dei posti letto di area medica". I referenti territoriali di Cgil, Cisl e Uil chiedono all'azienda sanitaria "una strategia condivisa per migliorare il servizio in Canavese nella sua totalità dal momento che i bisogni non soddisfatti della popolazione sono molteplici e non solo dovuti alla chiusura di Cuorgnè". Oltre al potenziamento del servizio di guardia medica i sindacati chiedono investimenti sulla sanità territoriale con le Case di Comunità che potrebbero dare risposta alle esigenze della popolazione in maniera "anche più idonea del pronto soccorso".