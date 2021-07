Sul bus senza mascherina aggrediscono autista

I carabinieri di Ivrea (Torino) hanno denunciato 6 giovani (2 maggiorenni e 4 minori, questi ultimi di età compresa tra i 15 e i 17 anni) autori dell'aggressione, avvenuta lo scorso 25 giugno a Castellamonte, nel Torinese, ai danni di un autista di bus impiegato in una società di trasporti locale. I giovani, alcuni dei quali con precedenti di polizia, hanno prima inveito contro l'autista, che li aveva rimproverati perché erano saliti sul mezzo privi di mascherina, quindi lo hanno aggredito violentemente con calci e pugni, lanciandogli contro anche una pietra. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e al racconto dei testimoni, i militari di Castellamonte e Cuorgnè, sono riusciti a identificare gli aggressori, denunciati e segnalati alla Procura ordinaria di Ivrea e alla Procura minorile di Torino per "lesioni personali e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, in concorso".