Asili nido comunali, bando Regione per ampliamento orari

E' online il nuovo bando per il sostegno alle attività educative rivolto ai bambini tra i 3 e i 36 mesi per l'ampliamento degli orari presso le strutture a titolarità comunale. La Regione Piemonte ha finanziato questa nuova misura a favore delle famiglie, e in particolare delle donne, con 12 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo sociale europeo e da fondi regionali, per supportare i servizi per l'infanzia a titolarità comunale. "Questa è la traduzione in fatti di una volontà rivolta al contrasto alla denatalità ed in supporto all'occupazione femminile con un piano che prevede il prolungamento degli orari degli asili nido agevolando le mamme e mettendole nella condizione di non dover più scegliere tra lavoro o famiglia - spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Chiorino - una misura che va incontro anche ai piccoli comuni ed in supporto a quei sindaci che con tenacia e visione lavorano ogni giorno per tenere aperti sul proprio territorio gli asili nido con importanti sforzi di bilancio, poiché ritenuti fondamentali per il sostegno alle famiglie, all'occupazione femminile e al supporto alla natalità. Un aiuto concreto e tangibile attraverso una misura che potenzia i servizi alla famiglia e che consente, nello specifico, alle mamme di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire anche l'occupazione femminile: il segno di una comunità che tangibilmente lavora per il diritto alla maternità". Destinatari del contributo sono i Comuni, in forma singola o associata, titolari di servizi per l'infanzia come nidi, micro-nidi e sezioni primavera. L'ampliamento dell'orario, che potrà essere attivato dal lunedì al venerdì e/o il sabato mattina, dovrà essere aggiuntivo rispetto all'orario standard garantito. Per determinare l'attribuzione del contributo sarà favorita l'attivazione di attività educative che promuovano il rispetto per l'ambiente, il contrasto di diseguaglianze, disparità e discriminazione e la parità tra uomini e donne. I Comuni potranno inoltrare domanda di contributo on line dal 19 luglio al 6 settembre 2021.