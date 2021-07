Damilano, mala movida? Servono convivenza e rispetto regole

"Non tutti i locali sono uguali. Ci sono imprenditori che hanno costruito il loro successo sulla convivenza con il quartiere che li ospita, sulla qualità del servizio e anche sul rispetto delle norme. Questi vanno premiati, incentivando le eccellenze anche con sgravi fiscali e agevolazioni. Gli imprenditori virtuosi se sostenuti possono diventare un modello. Chi invece non rispetta le norme e diventa luogo di disturbo della quiete pubblica e rende impossibile la convivenza con il resto dell'ecosistema urbano va sanzionato". Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra, interviene così nel dibattito sulla cosiddetta mala movida. "La convivenza e la cancellazione di aree di sospensione delle regole, come accade in queste notti a Santa Giulia, deve essere alla base di ogni progetto e iniziativa - sostiene su Facebook -. Servono controlli seri che non devono avere l'obiettivo di colpire gli imprenditori che portano avanti con rispetto e attenzione il loro lavoro, ma sanzionare chi invece viola sistematicamente ogni regola di convivenza civile. I controlli non sono una persecuzione, ma uno strumento per distinguere chi lavora nel rispetto delle regole e chi le ignora. Andrà messa in atto una tolleranza zero con chi serve alcolici ai minori e con chi mette in pratica nei locali ogni forma di lavoro nero o non regolamentato. Se si rispettano le regole, che esistono, Torino ha le carte in regola per essere un modello".