Tav, Ruffino (CI): Basta guerriglia, valle guarda a ripartenza

"Il terzo attacco in pochi giorni al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine. Ogni anno il campeggio estivo, la vacanza dei no tav assume un costo e tensione in termini di difesa del cantiere per rispondere a veri e propri assalti di guerriglia. Il vero volto della Val Susa è oggi quello del Generale Figliuolo, dei volontari, degli alpini che poco distante a Oulx, cerimonia cui ho partecipato, hanno conferito al Commissario il riconoscimento di “penna al merito”. La notizia del 60% degli italiani vaccinati entro fine luglio è stata salutata con uno scrosciante applauso. I Valsusini attendono ripresa, salute ed occupazione. Gli antagonisti importati devastano e sono sempre più isolati. Attendiamo il termine del loro campeggio per una estate serena per la Valle". Lo dichiara la Parlamentare del Collegio di Coraggio Italia , Daniela Ruffino.