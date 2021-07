Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, lunedì 26 luglio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio; nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3760m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti instabili sud-occidentali precedono una saccatura atlantica in lento arrivo dalla Francia. Giornata con transito di diversi sistemi temporaleschi su Piemonte e VDA, localmente anche di forte intensità. Ben più asciutto in Liguria, con alternanza Sole e nubi ma fenomeni al più sporadici. Clima afoso ma meno caldo rispetto ai giorni precedenti.