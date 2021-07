Torino: Lo Russo (Pd), guardiamo ai delusi dei Cinque Stelle

"Noi guardiamo ai delusi dei Cinque Stelle". Così ha replicato il candidato sindaco a Torino del centrosinistra Stefano Lo Russo, capogruppo Pd in consiglio comunale, alla candidata sindaca Cinque Stelle Valentina Sganga, che il giorno della sua presentazione ha dichiarato che il suo obiettivo era quello di allargare le forze che la sostengono pescando dal centrosinistra. "Fa bene Sganga - ha detto il capogruppo Pd in consiglio comunale durante la presentazione dei candidati di Azione che lo appoggia nella corsa - a definire il perimetro in cui si muove la sua forza politica e il suo campo di espansione. Noi guardiamo ai loro delusi".