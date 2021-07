No Pass: medico a corteo, anche Ordine valuta azione

''Stiamo valutando se esistono i presupposti per un'azione disciplinare e se sarà il caso apriremo un procedimento". Lo afferma il presidente dell'Ordine dei medici di Novara, Federico D'Andrea, in merito ala presenza di Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive di Novara, alla manifestazione 'no pass' di Alessandria. "l vaccino è uno strumento importantissimo con il quale i sanitari si possono garantire contro il Covid e, di conseguenza, garantire anche i cittadini - aggiunge -. E il green-pass si inserisce perfettamente tra i provvedimenti che si possono adottare per contenere la pandemia". "Esiste un Codice deontologico che obbliga i medici a tenere determinati comportamenti - ricorda il presidente dell'Ordine di Novara, Federico d'Andrea -: la violazione di queste regole implica l'adozione di misure specifiche: si va dall'avvertimento alla censura per arrivare alla sospensione e alla radiazione". L'Ordine provinciale, prosegue, "fin dal primo momento ah sostenuto la campagna vaccinale: il vaccino è uno strumento importantissimo con il quale i sanitari si possono garantire contro il Covid-19 e, di conseguenza, garantire anche i cittadini. E il green pass - ribadisce - si inserisce perfettamente tra i provvedimenti che si possono adottare per contenere la pandemia''. Anche l'Asl di Novara sta valutando l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Garavelli.