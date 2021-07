Covid: aumentano ricoveri in Piemonte, stabili le intensive

Aumentano i ricoveri da Covid in Piemonte. Se i pazienti in terapia intensiva sono sempre tre, come ormai da più di una settimana, quelli negli altri reparti salgono a 68, dieci in più rispetto a ieri. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, comunicando anche 59 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,6% di 10.727 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 28 (47,5%). Nessun decesso nelle ultime 24 ore, quando invece sono stati registrati trenta guariti, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.539 e gli attualmente positivi 1.610. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 368.683 positivi, 11.699 decessi e 355.374 guariti.