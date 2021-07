Meteo: nubi in progressivo aumento con deboli piogge

A Torino oggi, martedì 27 luglio, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3887m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: instabilità diffusa su tutta la regione specie dal pomeriggio. In particolare, dopo una mattinata con alternanza di sole e nubi in pianura e rovesci su Alpi e alto Piemonte, dalle ore pomeridiani, rovesci e temporali anche intensi, interesseranno tutte le province, temperature stazionarie.