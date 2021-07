Covid: Piemonte proroga i contributi per lo sport

La Regione Piemonte prorogherà i contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive danneggiate dalle chiusure imposte dalla pandemia da Covid-19. Il via libera questa mattina in Consiglio regionale, dove è stata approvata all'unanimità la relativa proposta di deliberazione presentata dall'assessore allo Sport della Giunta Cirio, Fabrizio Ricca. Nei loro interventi, gli esponenti della maggioranza di centrodestra hanno lodato la tempestività dell'assessore nell'intervenire a sostegno di un settore che ha sofferto in modo particolare. Quelli dell'opposizione, pur dichiarandosi a favore, hanno puntualizzato di auspicare per il futuro anche interventi condivisi volti a sviluppare maggiormente lo sport di base e quello praticato dai disabili. Perché, hanno rimarcato, "non esiste solo il Coni, che pure ci sta dando grandi soddisfazioni".