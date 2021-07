Torino: Lo Russo, centrosinistra in fase di recupero

"Giochiamo contro un colosso economico che ha mezzi molto importanti e mesi di solitaria promozione in città; sono elementi che hanno obbligato il centrosinistra a una fase di recupero". Così Stefano Lo Russo, candidato sindaco per il centrosinistra a Torino, a margine della presentazione del progetto della Fondazione per la cucina d'eccellenza di Torino. Per Lo Russo il suo avversario del centrodestra Paolo Damilano può contante su una "elevata potenza di fuoco, mentre noi stiamo chiedendo aiuto a simpatizzanti e amici per un contributo. Partiamo dal basso - aggiunge - e non abbiamo grandi aziende dietro. Crediamo a una politica che parte dal basso, perché non sono solo I soldi che contano in politica. La politica deve essere anche per chi non è milionario". Per quanto riguarda il rischio di perdere ulteriori pezzi del centrosinistra a favore del candidato Cinque Stelle Valentina Sganga, Lo Russo sostiene di non essere preoccupato: "Ognuno fa la sua partita. Siamo determinati a cercare di allargare il più possibile il perimetro della coalizione del centrosinistra dentro un quadro programmatico chiaro e dentro un piano valoriale chiaro. Siamo preoccupati per Torino ed è l'unica cosa che ci interessa", conclude.