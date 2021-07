Politecnico Torino, +22,7% iscritti a test Architettura

Il Politecnico di Torino è il primo ateneo in Italia a dare il via oggi alle selezioni per l'accesso al corso di laurea in Architettura: i test di ammissione sono stati anticipati a oggi, primo giorno utile stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, offrendo la possibilità alle aspiranti matricole di concretizzare la propria scelta del percorso universitario già prima della pausa estiva. Sensibile l'aumento degli iscritti ai test di ammissione: +22,7% rispetto all'anno scorso. Le domande di iscrizione all'Anno Accademico 2021/22 sono state il doppio rispetto ai posti disponibili, 1.093 di cui 388 per il test in inglese, a fronte di 500 posti disponibili; nel 2020 erano state 891 di cui 216 per il test in inglese. In forte aumento le iscrizioni di studenti stranieri (+44% rispetto all'anno scorso), favoriti da un'offerta formativa che prevede sia per la laurea di primo livello sia per le tre lauree magistrali percorsi erogati completamente in lingua inglese: Turchia, Iran e Cina sono i Paesi più rappresentati tra gli iscritti al test. Per il secondo anno consecutivo il Politecnico di Torino ha gestito il test - erogato esclusivamente in remoto come previsto dalla normativa sanitaria - internamente, avvalendosi delle competenze del personale docente e tecnico amministrativo. "La nostra Scuola di Architettura e' riconosciuta, anche a livello internazionale, come una delle più solide dal punto di vista formativo, ma sicuramente all'attrattività del nostro Ateneo concorrono anche molti altri fattori, a partire dalla qualità della vita a Torino, fino ai servizi offerti dal nostro campus. Non dimentichiamo, anche, che studiare Architettura in un Castello, come la nostra sede del Valentino Patrimonio Unesco, ha un fascino unico in Italia" commenta la professoressa Carla Bartolozzi, coordinatrice del Collegio di Architettura.