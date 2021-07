Covid: a giugno sotto quota 100 i contagi sul lavoro

Prosegue in Piemonte la forte discesa dei casi di infortunio sul lavoro da Coronavirus: secondo le rilevazioni Inail sono infatti 84 i nuovi contagi a fronte dei 304 casi di maggio, dei 582 di aprile e dei 1.028 di marzo. Dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2021 i casi registrati in regione ammontano a 23.442, pari al 13,2% delle denunce pervenute a livello nazionale. "Come per i dati nazionali anche il trend del Piemonte tocca il minimo storico: gli 84 casi rilevati a giugno 2021 rappresentano il minor numero di contagi mensili registrati da un anno e mezzo a questa parte" commenta Giovanni Asaro, direttore regionale Inail. "Questo dato conferma, ancora una volta, che la copertura vaccinale dei lavoratori è la strada corretta per ridurre al minimo l'impatto della pandemia nei luoghi di lavoro e consentire a tutte le attività economiche di contribuire senza interruzioni alla ripresa del Paese. Proprio in questa direzione va l'impegno dell'Istituto con l'avvio della campagna vaccinale in Piemonte". Il Piemonte con il 13,2% dei casi totali rimane al secondo posto tra le regioni più colpite dal contagio, dopo la Lombardia (25,5%). Più della metà delle denunce della regione sono concentrata in provincia di Torino. Infermieri, operatori sanitari e medici sono le professioni più colpite. Oltre sette su 10 contagiati sono donne; quattro contagiati su 10 nella fascia di età 50-64 anni.