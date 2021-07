Imprese: Cyberoo, siglata acquisizione 51% Cyber Division

La società reggiana Cyberoo, quotata sul segmento Aim Italia di Piazza Affari e specializzata nella sicurezza informatica per le imprese ha finalizzato - dando corso ad un accordo vincolante sottoscritto lo scorso 23 giugno - l'acquisizione del 51% della novarese Cyber Division, operativa anch'essa nel campo della sicurezza informatica, in particolare nei campi della Vulnerability Assessment, Penetration Test, dell'Ethical Hacking e dell'Incident Response. Il trasferimento delle quote pari al 51% del capitale di Cyber Division per un controvalore di 150.000 euro, è stato pagato da Cyberoo in un'unica tranche interamente con mezzi propri.