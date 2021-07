Recovery: Cirio, vogliamo essere protagonisti non spettatori

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio, dopo l'incontro di ieri a Roma con Mario Draghi, continuerà ad avere appuntamenti periodici con il premier "man mano che si procede sul Pnrr", in modo da permettere ai piemontesi "di essere protagonisti e non spettatori" delle scelte che saranno fatte. Lo ha detto Cirio parlando con i giornalisti a margine del giudizio di parifica della Corte dei Conti. "Sono molto soddisfatto - ha sottolineato Cirio - dell'incontro avuto con il presidente Draghi. Il premier è venuto preparato, le nostre lettere erano sul tavolo. Ma soprattutto, io non ho più portato lettere bensì un dossier. E' questa la differenza sostanziale, il segno di una città - Torino - che non deve lamentarsi e pretendere investimenti in virtù del suo passato glorioso. Il passato glorioso può essere la premessa di un capitolo del dossier. Ma poi dentro ci devono essere i ritorni economici di chi investe e vuole guadagnare, alimentando così l'economia". "Dobbiamo continuare a spiegare - ha aggiunto - che venire a investire in Piemonte conviene: siamo stati bravissimi a farlo per le Università, i giovani fanno a gara per venire a studiare in Piemonte. E fanno a gara per venire a conoscere le nostre bellezze artistiche, storiche, sportive e gastronomiche. Facciano a gara allora anche per venire a investire: ma qui dobbiamo essere bravi noi a spiegare che conviene".