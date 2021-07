Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 28 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4374m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti più anticicloniche favoriscono una giornata più stabile e in prevalenza soleggiata al Nord Ovest. In pianura prevalenza di cieli poco nuvolosi, in montagna possibile qualche locale fenomeno di instabilità diurna. Clima più caldo, massime oltre i 30°C in pianura.