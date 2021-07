Torino: Appendino, liste M5s pronte in ogni Circoscrizione

Siamo convinti di presentarci in Comune e in tutte le Circoscrizioni". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della presentazione di tre progetti di edilizia sociale, interpellata sulle liste del Movimento Cinque Stelle per le prossime amministrative. "Stiamo lavorando, la candidata sindaca Valentina Sganga sta lavorando sulle liste e rispetteremo ovviamente le tempistiche anche nel caso in cui, come capiremo nelle prossime ore, si dovesse votate il 3 ottobre. Comunque siamo pronti".