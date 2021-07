Distretti Urbani Commercio, Verbania tra comuni finanziati

Verbania è tra i 52 comuni piemontesi ad aver ricevuto un finanziamento regionale per la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio, che l'Amministrazione Comunale ha individuato su Pallanza. Riceverà un contributo di 20 mila euro per la progettazione di interventi volti a migliorare l’accessibilità e lo sviluppo di mobilità sostenibile, ad accrescere la qualità urbana, intesa come implementazione di arredo urbano, aree verdi, segnaletica pulizia e sicurezza dei luoghi, a sostenere l'offerta di servizi, animazione, eventi, attività culturali e di intrattenimento al fine di rivitalizzare il commercio all'interno del costituendo Distretto. "Vogliamo ringraziare gli uffici comunali del Commercio per il grande lavoro svolto nella fase di predisposizione del bando - sottolineano il sindaco Silvia Marchionini e l'assessore al Commercio Giorgio Comoli - Ora si entrerà nella fase operativa con la predisposizione di progetti concreti, coinvolgendo gli operatori commerciali di Pallanza (ventiquattro le attività commerciali che hanno supportato l'iniziativa), sui quali poi ricevere un futuro cofinanziamento dalla Regione per poi operativamente intervenire".